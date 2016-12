La casa più costosa mai venduta in Gran Bretagna: vale 423 milioni di euro

Una mega-villa di 5.500 metri quadri contenente ben 45 camere da letto che fino a tre anni fa apparteneva a un principe ereditario dell'Arabia Saudita. E' la casa più costosa mai venduta in Gran Bretagna e si trova a Londra, nei pressi del prestigioso quartiere di Hyde Park. Dopo la morte del proprietario, Sultan bin Abdulaziz, l'abitazione è rimasta in attesa di un acquirente. A rompere lo stallo è stato un privato, finora anonimo, che ha offerto ben 423 milioni di euro per aggiudicarsi il lussuoso Rutland Gate.