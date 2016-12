La carta igienica più cara del mondo: "E' come avere una nuvola dietro..."

Dimenticate il rotolo di cartone, abbandonate l'idea dei foglietti a strappo: la carta igienica dei vip arriva dalla Svizzera e vi lascerà senza fiato. Soprattutto per il prezzo visto che una confezione di questa "meraviglia" arriva a costare 258 euro. Si tratta, come dice l'azienda produttrice Joseph's, di un nuovo modo di pensare alla pulizia personale. Un tessuto in pura fibra di cellulosa che darà la sensazione di essere "toccati dietro da una nuvola". Oltre ai "panni" nel pacchetto è compresa anche una lozione detergente da utilizzare assieme. I primi di dietro che potranno godere di questa delicatezza sono gli invitati alla notte degli Oscar. Nel pacchetto di benvenuto che l'Accademy fornisce ci sarà anche una confezione di questa particolare carta igienica.



FOTO©Joseph's Toiletries/IBERPRESS