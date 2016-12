La bottiglia della Coca Cola compie 100 anni

09:49 - L'iconica bottiglia in vetro della Coca Cola compie un secolo di vita. Somigliante a una silhouette femminile e non a caso chiamata "Contour", forse ispirata proprio dalle curve dell'attrice sex symbol Mae West, fece la sua prima comparsa nel 1916.

Il prototipo tuttavia risale al 1915, una trentina di anni dopo la commercializzazione della bibita, e fu ideato da Earl R. Dean, della Root Glass Company di Terre Haute, in Indiana. Paradossalmente, quel prototipo fu scartato perché ritenuto inadatto alle macchine imbottigliatrici, ma ispirò lo stesso le forme della bottiglia definitiva che entrò in commercio l'anno successivo.



Nonostante siano tempi di crisi per il gigante delle bollicine, con i profitti in calo, la Coca Cola ha deciso di fare le cose in grande per le celebrazioni della bottiglia, tra cui il lancio di una campagna pubblicitaria che interessa cento paesi e che ha come testimonial Elvis Presley, Marilyn Monroe e Ray Charles. Ad Atlanta, in Georgia, la patria della Coca Cola, sarà inaugurata la mostra "The Coca-Cola Bottle: An American Icon at 100", la quale presenta oltre cento oggetti, compreso una quindicina di opere a tema di Andy Warhol.