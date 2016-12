La bici elettrica più sicura del mondo

09:22 - Luci anteriori e posteriori, specchietti retrovisori, clacson, cinture di sicurezza... un'auto? No una bici, forse la bici più sicura al mondo per girare nelle nostre trafficate metropoli. Si chiama Babel Bike la bici elettrica progettata dal britannico Crispin Sinclair. Il suo sogno è portare in produzione questo mezzo di locomozione e per farlo cerca un finanziamento di 46mila euro.