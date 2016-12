L'uomo-pappagallo si fa togliere le orecchie per assomigliare sempre più ai suoi volatili

L'amore per gli animali è un sentimento lodevole, fin quando non si trasforma in un'ossessione. E' il caso di Edward William Richards, 56enne inglese, che ha deciso di "trasformarsi" in un uomo-pappagallo in onore dei suoi amati volatili, con la speranza di somigliare ai variopinti pennuti sempre di più. Ultima follia di una metamorfosi che va avanti da molti anni è stata l'amputazione delle orecchie tramite un intervento chirurgico durato ben 6 ore.

"Voglio somigliare ai miei pappagalli": questa è la folle motivazione che ha portato "Ted Parrotman" ad intraprendere un percorso nato nel lontano 1976, data a cui risale il primo tatuaggio. Da lì in poi è iniziata la serie di innumerevoli piercing (circa 50), disegni sul corpo (110) e lenti a contatto colorate per diventare sempre più simile ai volatici che accudisce. Il prossimo passo, come ammette l'uomo, sarà quello di trovare un chirurgo disponibile a trasformare il suo naso in un becco.



"Penso che sia una cosa fantastica" - ha rivelato l'uomo al tabloid The Sun a seguito dell'intervento - "La amo! E' la miglior cosa che mi sia mai successa. Sono così felice che non riesco a smettere di guardarmi allo specchio. L'ho fatto perché voglio somigliare il più possibile ai miei pappagalli". Dopo l'operazione, Edward a quanto pare non ha riportato problemi di udito. L'unico inconveniente è legato all'uso degli occhiali: senza sostegno naturale, l'uomo-pappagallo ha dovuto farsi applicare due piercing speciali ai lati della testa. Tutto risolto.