L'uomo dallo stomaco d'acciaio: lo operano e gli trovano nella pancia viti e bulloni

Quando è arrivato in ospedale vomitava sangue. I medici di Empangeni, 90 miglia a nord di Durban, in Sudafrica, hanno ricoverato il 25enne ed esaminandolo ai raggi X sono rimasti scioccati da quello che l'analisi ha rivelato loro. L'uomo aveva nello stomaco... di tutto. L'equipe medica lo ha operato d'urgenza, rimuovendo dal suo apparato digerente 227 oggetti "estranei", inclusi cacciavite, forchette, bulloni, catene, monete, chiavi. Tutti ingeriti dal giovane, che soffre di un raro e grave disordine alimentare, caratterizzato dal desiderio di mangiare oggetti che non hanno alcun valore nutritivo.