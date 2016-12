L'invenzione da sogno? Una vasca idromassaggio "portatile": guarda le foto

Mr de Bruijn vive a Rotterdam, nel fiume. Il suo più grande desiderio era avere una vasca idromassaggio ma non aveva spazio nella sua imbarcazione così si è inventato una vasca "portatile" che ora vende anche su Firebox.com. Le sue acque toccano i 38 gradi. Per gli amanti dell'idromassaggio è qualcosa di meraviglioso anche se il prezzo non è proprio basso: è di 42mila euro.