A Sderot alzando gli occhi vero il cielo si è potuto assistere all'incredibile spettacolo delle acrobazie di migliaia di uccelli radunati in enormi stormi. Questi animali sono giunti qui per sfuggire al freddo della Russia e dell'est Europa, per godere del caldo israeliano fino a quando in primavera non si rimetteranno in viaggio alla continua ricerca dell'estate. Gli uccelli hanno incantato gli spettatori muovendosi in aria in ipnotiche figure acrobatiche: questi movimenti veloci e continui sono, in realtà, una tecnica difensiva che consente ai piccoli volatili di sfuggire ai predatori creando spostamenti d'aria in grado di far cadere un falco. Gli esperti, però, hanno notato un notevole calo nel numero degli animali: fino a 20 anni fa in questa zona si radunavano milioni di uccelli, mentre ora ne arrivano solo alcune migliaia. Un calo notevole, le cui cause sono ancora da accertare.