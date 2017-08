L'amore comune per l'ambiente marino ha unito i campioni Guillaume Néry e Julie Gautier e l'immersione in totale apnea nella piscina più profonda al mondo è soltanto l'ultimo di una serie di incredibili risultati messi a segno dalla coppia. La Y40, situata a Montegrotto Terme in provincia di Padova, ha permesso al recordman francese di scendere per ben 42 metri, come testimoniano le riprese della regista Julie Gautier, moglie di Guillaume e detentrice anch'essa di diversi record subaquei. In passato la coppia ha già realizzato diversi film portando alla luce l'incredibile atmosfera che si può vivere solo a diversi metri di profondità.