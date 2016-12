L'Empire State Building si accende per gli animali in via d'estinzione: 33 piani di luci

L'Empire State Building ha acceso la notte di New York. Sulla facciata sud dell'edificio, per un'altezza complessiva di 114 metri (33 piani), sono infatti state proiettate le immagini di diverse specie a rischio nel mondo animale. L'iniziativa di sensibilizzazione è stata ideata da Louie Psihoyos, fotografo e regista vincitore del premio Oscar nel 2010 per il documentario per “The Cove”, e Travis Threlkel, esperto di tecnologia digitale; i due hanno studiato un'illuminazione con 40 proiettori fissi da 20mila lumen, all'angolo con la 31esima strada.