L'autoscatto si rinnova: c'è il "braccio-selfie"

Siete single ma non volete apparire soli ai vostri amati followers?Tranquilli, ci hanno pensato due artisti canadesi, Aric Snee e Justin Crowe, creando un'asta per gli autoscatti a forma di braccio. L'inquietante congegno lo si tiene per la mano ottenendo degli scatti in cui sembra che stiate passando bellissimi momenti con il vostro principe azzurro.