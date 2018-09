Veicoli elettrici a guida autonoma, che siano anche in grado di offrire servizi legati alla quotidianità. È questo l'obiettivo dietro il progetto "Spaces on Wheels" realizzato dallo studio di design danese Space 10, che collabora con Ikea e si è avvalso in questo caso del supporto di f°am Studio - visual trend lab e studio di consulenza d'immagine. Hotel, fruttivendolo, ufficio, bar, negozio, area svago, assistenza sanitaria: sono sette i veicoli facenti parte del progetto e pensati per invitare, secondo la visione di Space 10, più persone a immaginare il profondo cambiamento che lo sviluppo di auto a guida autonoma potrebbe avere nella nostra vita quotidiana.