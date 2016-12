14 ottobre 2014 L'atterraggio che non ti aspetti del prezioso drone da un milione di dollari Per riportare a terra il velivolo la tecnologia lascia il posto a una sorta di paracadute attaccato a un palo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:44 - Niente piste avveniristiche, segnali luminosi, comandi a distanza e vie di fuga. L'atterraggio di questo drone da un milione di dollari, seppur efficace, non può che lasciare perplessi gli appassionati di tecnologia. L'ala del velivolo viene agganciata da alcuni fili attaccati a un palo basculante posto su una piattaforma molleggiata. E in pochi secondi il piccolo aeroplano ferma la propria corsa in condizioni impeccabili.

Ecco il video che mostra tutte le fasi di questo quantomeno originale atterraggio.