L’artista che crea sculture di gatti "per renderli immortali"

E' un rapporto davvero speciale quello tra i gatti e i loro proprietari. Un rapporto che l’artista asiatica Elise ha voluto rendere immortale attraverso le sue sculture, delle statuette che rappresentano fedelmente gli amici felini. "Le persone scelgono di accogliere un animale domestico per diverse ragioni. Quel che è certo è che una volta che lo fanno non si vogliono più separare da loro", ha scritto l’artista. I protagonisti delle sculture sono i suoi gatti così come quelli degli altri. Il tempo di realizzazione di una singola opera è di 30 giorni.