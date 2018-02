Non capita tutti i giorni di trovarsi a tu per tu con una balena, tantomeno avere la sua attenzione per più di venti minuti. È quanto successo a La Jolla, in California, dove il pescatore Daniel Martinez ha ripreso una balena grigia andare incontro alla sua barca. Un evento incredibile, secondo quanto raccontato dallo stesso Martinez, perché di balene ne aveva avvistate molte nei giorni precedenti ma essendo norotiamente asociali non si aspettava che una di loro si sarebbe fatta tanto vicino. L'esemplare filmato, invece, si è avvicinato per ben due volte attardandosi a giocare con il pescatore per più di venti minuti.