25 dicembre 2014 L'albero di Natale che si illumina a tempo di mix con i grandi successi del 2014 E' boom di clic: su Youtube ha registrato quasi 2 milioni di visualizzazioni

18:51 - Da "Shake It Off" a "Let It Go", per passare a "Fancy" e "Happy", ecco l'albero di Natale di 3 metri che si illumina a tempo di mix con le hit musicali del 2014. Attraverso un sistema computerizzato la struttura accende il ritmo di oltre 7mila lucine natalizie. Il video ha fatto il boom di clic: quasi due milioni.