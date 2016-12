L'agonia di papà si chiama Alzheimer

Quattro anni di Alzheimer raccontati in un set di scatti. E' questo l'ultimo lavoro del fotografo inglese Mark Seymour, 55 anni, e che vede protagonista il padre, Ronnie, morto all'età di 82 lo scorso 23 marzo. L'obiettivo di Mark non è soltanto sensibilizzare le persone, infatti ha ammesso: "Fotografare mio padre mi ha aiutato a non sprecare neanche un minuto dei giorni che gli rimanevano". Le immagini verranno esposte a Londra a settembre, mese della prevenzione sull'Alzheimer.