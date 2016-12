L'aereo del futuro ha mille posti a sedere e design da favola e sarà pronto nel 2050

"Airport Parking & Hotels and Imperial College London" ha disegnato l'aereo del futuro per le lunghe distanze. Avrà mille posti a sedere, schermi per i film in 3D e per la realtà virtuale, una spaziosa sala lounge e sulle pareti saranno proiettate immagini. Sembra un velivolo da sogno e invece forse sarà con questo mezzo che ci sposteremo nel 2050.