Lo chiamano l'acchiappa-mele: è Daniel Hartman, il ragazzo meraviglia di Dansville (Michigan) in grado di afferrare le mele al volo con la bocca da qualsiasi distanza. Lo dimostra il video postato da lui stesso su Twitter, dove lo si vede in più occasioni lungo il Jackson College riuscire nell'impresa, non importa cosa stava facendo fino a poco prima. Ottimi riflessi, ottima presa ma soprattutto ottimi denti. "Non senti dolore?" gli ha giustamente chiesto qualcuno ma la sua risposta è stata "Fa male solo se le manchi". Non tutti sono stati fortunati come Daniel, c'è chi ha rimesso un incisivo, per questo il ragazzo suggerisce di non provare a imitarlo con tanta leggerezza.