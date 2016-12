Kuwait City, piovono soldi dal cielo

11:09 - Non è un film, e neanche un video girato per scherzo. Quello che vedete è accaduto davvero in Kuwait. Dove molti automobilisti si sono ritrovati a raccogliere per strada bigliettoni di denaro che pioveva dal cielo. Le immagini li mostrano mentre scendono dall'auto e afferrano le banconote: si tratta di cartamoneta da 500 dinari l'una, del valore di quasi 1.500 euro. Un bel colpo.

Il video è stato caricato su Youtube qualche giorno fa e l'autore non ha specificato dove si sia verificata la straordinaria "pioggia". Ma un report del sito degli Emirati "The National" dice che la località è Al Murqab, nella zona di Al Soor Street, a Kuwait City. La polizia è arrivata rapidamente per ristabilire l'ordine, ma le autorità non hanno ancora spiegato da dove venisse tutto quel denaro.