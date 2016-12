15 marzo 2015 Kiev, installata la lapide di Putin con i baffi alla Hitler davanti all'ambasciata russa Gli attivisti ucraini sbeffeggiano il presidente russo e festeggiano la sua "morte" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:06 - Vladimir Putin da più di una settimana ha cancellato gli incontri istituzionali e non si fa vedere in pubblico, così alcuni attivisti ucraini hanno giocato sulla sua "morte" piantando una lapide davanti all'ambasciata russa, a Kiev. Il presidente sbeffeggiato è rappresentato come Adolf Hitler.