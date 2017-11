Kaplamino, ecco il domino costruito con il legno, azionato dal fuoco

Aguzzare l'ingegno, con materiali semplici e di uso quotidiano: è quanto ha fatto Kaplamino, famoso e geniale YouTuber, che propone i suoi esperimenti, tutt'altro che banali. Questa volta si tratta di un domino, costruito con cerini, fasce di gomma, pezzi di legno e candele. Utilizzare l'energia del fuoco per innescare le reazioni a catena dei componenti e riuscire ad arrivare alla fine del percorso: questa l'idea di Kaplamino, che mostra e spiega con dovizia di particolari ai suoi fan. Una vera e propria ossessione del creativo artista, che ha usato le proprie conoscenze ingegneristiche per realizzare altri tipi di domino, utilizzando i materiali più disparati, come marmi e magneti.