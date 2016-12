24 dicembre 2014 Julia Vins, dalla Russia l'atleta con un viso da bambolina e un corpo "sorprendente" La disciplina del sollevamento pesi ha regalato alla 18enne una muscolatura che poco si concilia con i suoi tratti angelici Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Sul suo sito lei stessa si presenta come "the 18 year old russian powerlifter with a doll like face" vale a dire la bodybuilder russa di 18 anni con la faccia da bambolina. In effetti Julia Vins ha un viso angelico che tanto ricorda quello di una damina di porcellana. Peccato che dal collo in giù il suo corpo sia invece formato da muscoli scolpiti e abbondanti che poco si conciliano con i suoi tratti angelici. Ha iniziato ad allenarsi ne 2011 e da quel momento non si è più fermata, collezionando numerosi premi nella disciplina del sollevamento pesi.