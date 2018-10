Jesse Rix, il tatuatore che con l’illusione ottica rivela mondi nuovi sotto pelle

Sta riscuotendo un grande successo sui social network Jesse Rix, tatuaotore americano dallo stile davvero inconfodibile. Il suo punto di forza sono le illusioni ottiche create, nelle sue opere, grazie all’utilizzo di linne nitide e colori audaci. Rix si rifà all’arte surrealista, che lo ispirò moltissimo già ai tempi del liceo, in particolar modo Dalì e MC Escher diventati per lui motivo di approfondimento e studio. Il suo studio è a Keene, negli Stati Uniti, ma spesso è in giro per il mondo per tatuare nelle fiere. Possiamo consolarci sul suo aggiornatissimo profilo Instagram.