JarIt, la "cucina stellata" si fa in barattolo

Nelle molteplici sperimentazioni della cucina, arriva quella che si prospetta una soluzione non solo innovativa e pratica, ma ad alto tasso gourmet. E' l'idea di JarIt, ovvero come la cucina stellata possa essere messa sottovuoto. I piatti di questo bistrot milanese, in Piazza Santo Stefano, sono rigorosamente in barattolo e si possono sia consumare sul posto, sia portare a casa per essere riscaldati in un secondo momento.