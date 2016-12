Jacci, la neomamma conquista il web Allatta il figlio durante la sua laurea

Un gesto naturale, il più naturale del mondo quando si è mamma: allattare il proprio bimbo. Ma farlo con ancora addosso la toga della laurea è tutta un'altra storia. Così ora Jacci Sharkey, 24enne, neolaureata, è diventata un esempio per molte giovani donne dopo che lo scatto di lei con il suo bimbo attaccato al seno ha fatto il giro del web. "Non dovete abbandonare la carriera per avere figli": è la frase che accompagna questa suggestiva immagine. E' il messaggio che Jacci Sharkey ha voluto dare a tutti quelle ragazze che abbandonano il sogno di diventare madri, almeno fino a quando non siano certe di poterselo permettere. Il successo dello scatto - postato su Facebook dall'Università di Sunshine Coast, in Australia - ha raggiunto 231mila like in poche ore, migliaia di commenti di ammirazione e la nascita di una comunità social che prende il nome proprio da Jacci ma che è dedicata a tutte le mamme. "Non mi aspettavo che avesse tutto questo successo", ha detto la 24enne alla Abc, "molte persone mi hanno scritto per ringraziarmi, per dirmi che li avevo convinti ad andare all'Università". Sharkey, che ha studiato gestione delle risorse umane, spera di aver dato una spinta alle tante ragazze che vogliono essere madri ma comunque continuare a studiare.