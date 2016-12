Istanbul, ecco il dispenser per i randagi

Un'idea geniale arriva dalla Turchia per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema del randagismo: un dispenser automatico che non solo distribuisce crocchette e acqua agli animali abbandonati, ma si occupa anche del riciclaggio. In pratica se si inseriscono bottiglie di plastica la macchina si alimenta, e con il denaro ottenuto dalle bottiglie riciclate "compra" il cibo agli amici a 4 zampe. A Istanbul sono circa 150mila, tra cani e gatti, a vagare per la strada. E' un tema caldo per la Turchia, e tutti i tentativi di eliminare la loro presenza si sono scontrati con le resistenze degli animalisti che accusano i negozi di animali illegali della città: in molti comprano un cucciolo, poi quando diventa troppo impegnativo lo abbandonano. Ora, con questo sistema innovativo, almeno non patiranno la fame.