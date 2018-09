Israele, il nuovo treno ad alta velocità collega Gerusalemme al resto dello Stato

È stato fatto un passo importante in Israele: si tratta di un treno ad alta velocità che da Gerusalemme raggiunge l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in 20 minuti, la metà del tempo necessario per raggiungere la città in macchina. Un’innovazione rispetto al vecchio treno che impiegava circa due ore, con addirittura un cambio. Il nuovo treno doveva essere inaugurato a marzo, ma i lavori per preparare la linea sono stati più lenti del previsto e il suo lancio è stato ritardato. Il progetto risale a molti anni fa, essendo stato pianificato per la prima volta negli anni '90, con una data di apertura stabilita inizialmente per il 2008.



La nuova linea comprende 40 chilometri di tunnel e otto ponti, ma lo Stato d’Israele ha l’obiettivo di estenderla ulteriormente, per includervi anche una stazione del Muro Occidentale (Muro del pianto) situato nel cuore del conflitto israelo-palestinese. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha testato il nuovo treno, ha affermato che si è trattato di un "giorno storico" e l'inizio di una "nuova era”. Mentre il ministro dei trasporti Yisrael Katz, ha sottolineato che è stato un giorno di festa per Gerusalemme: finalmente la città inizia ad essere realmente collegata al resto dello Stato. Per ora il treno non è in grado di raggiungere il centro di Tel Aviv, la tratta non sarà aperta prima del 2019.