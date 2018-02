Israele, astronauti simulano la vita su Marte nel deserto del Neghev

Pianificare la prima missione dell'uomo su Marte non è cosa da poco, Elon Musk ci sta lavorando da anni, ma non è il solo: sei ricercatori israeliani, infatti, si sono stabiliti nel deserto del Neghev per quattro giorni e lì hanno simulato una possibile vita sul Pianeta rosso. Approfittando di condizioni ambientali simili a quelle di Marte, i finti astronauti, muniti di tuta spaziale, hanno vissuto come non fossero più sulla Terra. Cibo incapsulato, cuccette striminzite e tutto quanto possa simulare una futura missione spaziale di questo tipo. Hanno condotto ricerche ed effettuato esplorazioni che possano essere d'aiuto nel pianificare in ogni minimo dettaglio una missione che potrebbe essere un momento storico nella storia dell'umanità.