Isola scozzese in vendita per 100mila euro Ritorno all'Eden ma senza luce e telefono

Un cottage e un vecchio faro nel mezzo del mare, in un'isola all'interno di un ambiente incontaminato e selvaggio. Una cornice perfetta per chi vuole trovare un rifugio fuori dal mondo, lontano dal caos quotidiano, in una sorta di ritorno all'Eden. Questo paradiso si chiama isola di Grunay, è scozzese ed è in vendita. Il prezzo? Solo 100mila euro. Ma c'è un inghippo: non c'è acqua corrente, non c'è segnale telefonico e non c'è neanche elettricità. Solo per chi vuole davvero... fuggire dal mondo.