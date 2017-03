Irruzione in studio durante le previsioni meteo: ecco la nuova baby-star del videobombing

Imperversano i piccoli disturbatori in diretta Tv. Dopo l'intervista della Bbc a un analista, interrotta dall'arrivo alle sue spalle dei suoi due figli sfuggiti al controllo della tata, ecco il giornalista zittito durante le previsioni meteo in un canale televisivo del Mississippi (Usa), Wlbt 3, dal figlio di un dipendente dell'emittente. "E' stato il meteo più interessante della mia vita", ha commentato, subito dopo, via Twitter Patrick Ellis, "vittima" del siparietto di Houston, 8 anni.