Ironman 2017: In Ecuador una donna disabile taglia il traguardo grazie al fratello

Due fratelli ecuadoriani sono la prova di come, con amore e tantissima tenacia, si possa superare ogni ostacolo. Persino quello imposto dalla disabilità. È successo a Manta (Ecuador) durante l'Ironman, una delle distanze standard ma anche la più dura del triathlon. La giovane Gaby, 27 anni, non può camminare a causa di una paralisi cerebrale ma è sempre stato il suo sogno tagliare il traguardo di questa competizione. Il fratello Robert si è impegnato per renderlo realtà, accompagnando Gaby in ciascuna delle tre discipline (nuoto, ciclismo e corsa) fino alla toccante conclusione della gara. Tra gli applausi e gli incitamenti del pubblico, l'uomo ha fatto scendere la sorella dalla sedia a rotelle e sorreggendola l'ha aiutata a camminare gli ultimi metri che la separavano dal traguardo.