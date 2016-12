Irlanda, l'impresa della petroliera: manovre d'abilità per attraccare

Un'impresa di una precisione chirurgica: far entrare una grossa nave, più precisamente una petroliera di 300 piedi, nel piccolo e labirintico porto peschereccio di Galway, in Irlanda. Manovre eseguite con massimo scrupolo e grandissima attenzione, prima, per entrare nella stretta bocca del porto, poi, attraverso stretti passaggi, senza toccare ai lati, per arrivare ad attraccare, dopo aver anche girato un angolo. Spettacolari le immagini proposte da un video time-lapse.

Risulta che il capitano della petroliera, 300 piedi di lunghezza e 50 di larghezza, debba eseguire quelle straordinarie manovre per ormeggiare al suo posto, considerando che alla bocca ristretta del porto c'è per l'imbarcazione un margine di manovra di 5 piedi in entrambi i lati e bisogna affrontare anche le correnti del fiume Corrib e girare un angolo, almeno due volte a settimana.

L'autore del video, un giovane filmmaker di nome James, al Daily Mail confessa: "Provo una grande gioia nel guardare il via vai delle navi dal porto di Galway. E poiché sono un appassionato fotografo cerco di catturare immagini per i video, quando possibile, delle navi in arrivo e in uscita: è bello vedere come i timonieri affrontano la sfida".

In pratica, le immagini sono state riprese con un elicottero quadrirotore, utilizzato in più occasioni per immortalare le manovre della petroliera e che si libra su un percorso di volo pre-programmato per un tempo di circa venti minuti.