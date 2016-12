30 ottobre 2014 Inventato il monociclo che si guida senza mani, ma solo con le onde cerebrali Il 24enne Pretom Chakraborty di Brimingham, Inghilterra, ha messo a punto un prototipo di veicolo che viaggia grazie agli impulsi elettrici del cervello Tweet google 0 Invia ad un amico

16:30 - Guidare con la forza del pensiero. Il 24enne Pretom Chakraborty, originario della città inglese di Brimingham, ha messo a punto un monociclo in grado di camminare sfruttando gli impulsi elettrici provenienti dal cervello del pilota. Le onde cerebrali sono registrate da occhiali speciali che trasferiscono il segnale a una app. Il veicolo si chiama "Cycoped" e al momento è solo un prototipo che necessita di modifiche prima di essere messo sul mercato.

Basta indossare un paio di occhiali in grado di inviare via Blutooth i segnali cerebrali a una app che "pensa" - è proprio il caso di dirlo - a trasformarli in comandi di guida come andare a destra e sinistra o accelerare e frenare. "Ho voluto creare il Cycoped per utilizzare la minor quantità di energia possibile" ha detto Chakraborty. Per costruirlo, il giovane inventore di Birmingham dice inoltre di essersi ispirato al celebre film d'animazione "Wall-E", il cui protagonista è un robot che viaggia su dei cingoli. Il monociclo riesce a percorrere fino a 18 miglia (circa 28 chilometri) restando in carica per quattro ore.