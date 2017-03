Intervista interrotta dai figli, Kelly torna alla Bbc: "Vi presento la mia famiglia"

Dopo essere diventato un'autentica star del web per essere stato interrotto dai figli in diretta tv, il professore Robert Kelly ha deciso di tornare alla Bbc per "presentare" al mondo la sua famiglia. Esperto di Corea del Sud, Kelly era stato intervistato dall'emittente inglese per parlare della situazione nel Paese asiatico, quando i suoi due bambini sono piombati nella stanza disturbando in maniera tenerissima il collegamento.