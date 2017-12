Instagram, ecco le 10 foto più "likeate" del 2017

Hanno successo, soldi, amore e... un gran talento fotografico. Questo, almeno, stando ai risultati di Instagram del 2017, in cui le foto con più like in assoluto appartengono al calciatore portoghese del Real Madrid e alle due popstar americane. Molto del merito, per quanto riguarda Ronaldo, va alla sua rinnovata multi-paternità, visti i gemelli avuti da madre surrogata in estate e dalla sua piccola Alana Martina, l'ultima, partorita dall'attuale compagna, Georgina Rodriguez, lo scorso 12 Novembre. Stesso discorso per Beyoncè, la cui dolce attesa, e conseguente parto dei gemelli avuti dal marito, il rapper Jay-Z, l'hanno fatta schizzare in cima alla classifica delle foto più viste. Non male, infine, il successo di Selena Gomez, star per adulti e piccini che, addirittura, nel 2016 ha così esagerato con Instagram da doverlo chiudere per tre mesi e finire in una clinica disintossicante. A giudicare, però, dalla sua massiccia presenza in questa top-ten, non sembra affatto guarita!