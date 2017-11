Inghilterra, umilia il portiere fermando il pallone sulla linea e segnando di testa

Quante volte scherzando nelle partitelle tra amici è capitato di irridere i nostri avversari fermando il pallone sulla linea di porta e appoggiandolo in rete con la testa? E' quanto accaduto durante il match di domenica 4 novembre tra Hitchin e Weymouth, squadre che militano nel campionato semi-professionistico della Southern Football League. L'attaccante della squadra di casa ha infatti approfittato di un clamoroso errore della difesa avversaria per segnare a porta libera in una maniera piuttosto particolare, che non è passata inosservata sui social dove si è diffusa molto velocemente. Al contrario, però, di quanto si possa immaginare vedendo queste immagini, la partita è rimasta in equilibrio per tutti il primo tempo e le squadre sono andate al riposo sul punteggio di 1-1. Solo nella ripresa l'Hitchin è riuscita a prendere il sopravvento segnando altri due gol.