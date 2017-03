Inghilterra, polizia spia gli automobilisti al cellulare dai bus a due piani

Di questi, 39 sono stati beccati mentre utilizzavano il telefonino, 36 senza la cintura di sicurezza. Altri 53 autisti sono stati segnalati per eccesso di velocità e altri due sono stati arrestati per guida in stato di ebbrezza. Due veicoli sono stati sequestrati perché non avevano l'assicurazione. "L'autobus a due piani è ideale per smascherare le persone che utilizzano i telefoni al volante. Questo è un grande esempio di come possiamo massimizzare le risorse di polizia", ha affermato Andy Llewellyn, della polizia di Devon.



Dal 1° marzo la sanzione per l'utilizzo di un cellulare durante la guida è raddoppiata a 200 sterline e la rimozione di 6 punti dalla patente. Llewellyn ha aggiunto: "La guida imprudente e sconsiderata è qualcosa che la gente forse non riconosce come fattore fatale - continua -. In Plymouth e in tutta l'area stiamo cercando di affrontare questo e altri comportamenti di guida per migliorare la consapevolezza della sicurezza stradale". La polizia ha in programma di ripetere l'esercizio e il portavoce del Citybus, Mark Horide, ha detto: "E' stato un grande successo, che faremo di nuovo".