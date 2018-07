Inghilterra, il nuovo gigantesco Hercules LM-100J compie il giro della morte

Al Farnborough International Air Show 2018, la fiera internazionale dell'industria aeronautica e spaziale che si tiene ogni due anni in Inghilterra, il nuovo Hercules LM-100J ha compiuto il giro della morte. Si tratta di nuova versione del Lockheed C-130, un aereo utilizzato principalmente per il trasporto o l’aviolancio di truppe e materiali, creato dalla Lockheed Martin: un'azienda statunitense attiva nei settori dell'ingegneria aerospaziale e della difesa.



Il velivolo, che dopo 64 anni dal primo volo continua a mantenere il suo “cuore da acrobata”, è stato pilotato da Wayne Roberts. Quest’ultimo, giunto alla fine della sua carriera, ha dichiarato al sito C-130MRO.com: "Vola meravigliosamente come sempre, da 60 anni ha funzionato su alcune delle piste più corte del mondo. Lo fa ancora molto bene, ma ora ha nuovi avionici e motori." Sempre durante lo show, la Lockheed ha annunciato che il modello verrà commercializzato anche in una configurazione antincendio denominata "FireHerc”: certificato e pronto a combattere gli incendi e a respingere le fiamme.