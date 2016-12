28 novembre 2014 Inghilterra, giardiniere realizza uccelli coi mattoncini colorati Lego L'azienda ha deciso di commercializzarne già tre: colibrì, pettirosso e ghiandaia azzurra potranno essere acquistati già dal prossimo gennaio Tweet google 0 Invia ad un amico

09:15 - Tom Poulson, un giardiniere ed arboricoltore di Bristol, ha unito la sua passione per gli uccelli a quella per i Lego. Ebbene, con essi, ha rappresentato numerosi volatili: progetto che, ai fan dei mattoncini colorati, non è rimasto oscuro, tant'è che proprio la famosa casa di giocattoli ha deciso di creare una linea apposita, mettendoli in commercio già dal prossimo gennaio.

"Sono sempre stato un fan di LEGO, e un grande ammiratore del mondo naturale - ha dichiarato Poulson -. Ho riacceso il mio amore per LEGO due anni fa e, essendo un giardiniere e un amante della natura, ho deciso di costruire qualcosa legato al mio lavoro. Un giorno, durante una pausa di lavoro, un pettirosso mi è atterrato vicino: quello è stato il momento in cui ho deciso di iniziare a rappresentare uccelli con i mattoncini".