Inghilterra, drone della polizia ritrova un uomo di 75 anni bloccato in una palude

Si era separato dal suo gruppo durante una camminata lungo la Brancaster Beach nella contea di Norfolk, in Inghilterra, quando nel tentativo di trovare una scorciatoia il settantacinquenne Peter Pugh è stato dato per disperso dopo non essere rientrato a casa per ventiquattro ore. La moglie già temeva il peggio, soprattutto considerate le forti piogge nella notte tra sabato e domenica, ma grazie all'aiuto di un drone la polizia di Norfolk è riuscita il pomeriggio successivo a rintracciare Peter bloccato nelle paludi. La tempra fisica e la possibilità di dissetarsi bevendo acqua fresca dal torrente vicino hanno permesso all'uomo di resistere in attesa dei soccorsi. Dopo un primo intervento sul posto, è stato portato in elicottero fino al Queen Elizabeth Hospital per timore di un principio di ipotermia. Felicity, la moglie di Peter, ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso al marito di tornare sano e salvo e ha assicurato che non lo perderanno mai più di vista.