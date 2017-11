Inghilterra, automobilista si blocca nel passaggio a livello

In Inghilterra, una residente del Kent di 44 anni, Adenike Akingbogun, ha creato notevole scompiglio nella contea di Essex con una manovra automobilistica a dir poco azzardata. Anche se il video è diventato virale ora, l'episodio risale ad alcuni mesi fa, quando la donna stava prendendo lezioni di guida. Nell'avvicinarsi a un passaggio a livello ha deciso di passare nonostante le luci di segnalazione stessero lampeggiando. Si è così trovata chiusa fra le due barriere e, colta dal panico, ha fatto retromarcia con il risultato di sfondare una delle due sbarre e danneggiare anche la macchina alle sue spalle. La British Transport Police è subito intervenuta e dichiarato che la Akingbogun, all'epoca accompagnata da un istruttore qualificato, ha causato danni per un totale di 1,100 £ in quella definita come una "manovra piuttosto folle". È stata condannata per aver guidato pericolosamente un veicolo a motore, ha pagato 420 £ oltre ai danni e le hanno proibito di guidare per 12 mesi.