Indonesia, il varo della nave è un disastro: cede supporto e si inabissa

Doveva essere una normale messa in acqua di una nave, come se ne fanno tante all'interno di un porto. Invece qualcosa è andato storto. Teatro di questo disastro è l'Indonesia. L'imbarcazione era pronta ad entrare in mare, ma lo scivolo non ha retto al peso e, in pochi secondi, si è inclinata "adagiandosi" nelle acque sotto gli occhi increduli degli operai.