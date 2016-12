19 marzo 2015 Indonesia, il mistero del vulcano Kawah Ijen che di notte erutta lava blu Di giorno, invece, il magma è di colore rosso fuoco. Il fenomeno è dovuto all'elevata concentrazione di zolfo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:27 - In Indonesia c'è un vulcano che erutta lava rosso fuoco di giorno e lava color blu fluorescente di notte. Un fenomeno naturale tanto misterioso quanto spettacolare dovuto alla concentrazione di zolfo presente sia all'interno del magma che nell'ambiente esterno. Il "prodigio" del vulcano Kawah Ijen, a est di Java, è stato immortalato dal fotografo Martin Rietze, che però ne ricorda l'estrema pericolosità: "Una volta che lo zolfo liquido arriva in superficie attraverso le bocche vulcaniche emana un gas mortale per l'uomo".