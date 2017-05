La grigia baraccopoli di Kampung Pelangi, piccolo villaggio indonesiano alla periferia di Semarang, si è letteralmente trasformato in un arcobaleno di colori. Oltre duecento abitazioni infatti sono state ridipinte da murales, per iniziativa di un dirigente scolastico locale, Slamet Widodo. Il cambiamento ha dato vita ad un importante giro di turismo nella zona, con persone provenienti anche dell'estero, per la gioia delle imprese locali, che adesso sperano in uno sviluppo della baraccopoli.