India, uno sfortunato motociclista viene travolto da una mucca

Non si può mai sapere quando la sfortuna arriverà a bussare alla nostra porta e come. Per questo motociclista in India ha la forma e la potenza di una mucca, che l'ha travolto con violenza mentre percorreva uno stretto passaggio lasciato libero dal camion vicino. Un tempismo sbagliato, che per fortuna non è costato la vita al povero motociclista. Solo qualche contusione e un comprensibile spavento.