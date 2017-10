India, strangolano un cane e la passano liscia

Sta facendo molto discutere la decisione presa dalle autorità di Tambaram, territorio dell'India dove due accalappiacani erano indagati per aver strangolato un cane con delle corde. I due erano intervenuti per recuperare undici cuccioli entrati nel campus dell'Università di tecnologia ma come ha fatto sapere Dawn Williams, general manager della Croce Blu che si occupa della difesa degli animali, i cani sono stati uccisi proprio a seguito dei maltrattamenti subiti. I primi a schierarsi contro i metodi utilizzati dai due funzionari erano stati gli studenti spettatori della terribile scena, che hanno descritto i cani in questione come animali particolarmente amichevoli, versi i quali non c'era dunque alcun motivo di comportarsi in un modo simile.