India, diventa mamma per la prima volta a 70 anni: "Adesso la mia vita è completa"

In India una coppia ha avuto il suo primo figlio dopo 46 anni di matrimonio. Daljinder Kaur, la neo-mamma, ha circa 70 anni anche se l'età precisa non è conosciuta perché la donna non possiede un certificato di nascita. La gravidanza è stata possibile grazie a un'inseminazione in vitro di ovuli proveniente da una donatrice al termine di due anni di trattamento. "Dio ha risposto alle nostre preghiere - ha detto lei -. La mia vita ora è completa".

Kaur ha raccontato che lei e suo marito avevano ormai perso la speranza di avere un figlio e avvertivano per questo un forte senso di inadeguatezza in un Paese come l'India, dove l'infertilità spesso viene vista come una maledizione. Ma ora quell'incubo è lontano. "Mi occupo del bambino tutta da sola - ha raccontato -. Mi sento così piena di energia. Mio marito è molto premuroso e fa tutto il possibile per aiutarmi".



Secondo quanto Anurag Bishnoi, proprietario del National Fertility and Test Tube Baby Centre, ha dichiarato al "Guardian", la donna potrebbe avere 72 anni. Infatti avrebbe dichiarato di essere di cinque anni più giovane del marito, che invece il certificato di nascita ce l'ha (e porta la data del 1937). Il medico ha raccontato che la coppia aveva adottato un ragazzino nel 1980 ma questi, dopo essere andato a studiare negli Stati Uniti, non aveva fatto più ritorno. E se gli si chiede qualcosa sul problema etico, Bishnoi ha la risposta pronta: "Se mettiamo una restrizione di età a 40 o 50 anni dovremmo metterla anche per gli uomini. Se parliamo di etica vale per entrambi i sessi".