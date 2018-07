India, cade da una roccia mentre tenta di scattarsi un selfie

Sarebbe potuta finire molto peggio e invece se l'è cavata "solo" con la rottura del bacino, un giovane indiano che nel distretto di Gariaband è scivolato da un'altezza di quindici metri nel tentativo di scattarsi un selfie: la roccia sdrucciolevole ha causato la perdita dell'equilibrio, che si è conclusa con l'impatto ai piedi della cascata. Il giovane è ancora ricoverato in ospedale. La polizia ha raccomandato una volta di più di non provare a scattarsi selfie in zone ad alto rischio.