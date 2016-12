Indecisi sul nome da dare ai figli? Batman e Email potrebbero essere una soluzione

Christmas Day, Adolfo Hitler, Email e chi più ne ha più ne metta. La creatività nella scelta del nome da dare ai figli in Sudamerica a volte non conosce veramente limiti. Questi sono, infatti, soltanto alcuni dei nomi di persona più stravaganti che si possono trovare sui documenti di identità di uomini e donne che non possono non suscitare un sorriso. L'amore per personaggi famosi, squadre e marchi può portare a questi risultati. E se non ci pensano i genitori a trovare un nome assurdo, c'è anche chi lo fa da solo una volta raggiunta la maggiore età. Se qualcuno dovesse presentarsi come Disney Landia non c'è, quindi, da rimanere troppo sorpresi.